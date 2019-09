Scippò 70enne a Monte di Procida, rapinatore napoletano incastrato dalle telecamere

Venerdì 13 Settembre 2019, 13:43

Il primo agosto una 70enne di Monte di Procida stava camminando in strada quando un 38enne di Pianura già noto alle forze dell'ordine per numerosi furti e rapine, l'ha presa di mira. Il 38enne ha seguito la signora, alla guida di uno scooter con targa coperta, ed ha atteso che si incamminasse in qualche strada meno in vista; così, quando ha imboccato un vicolo, l'ha avvicinata e le ha strappato dal collo la collanina d'oro.La vittima, passato il momento di paura, ha deciso di sporgere denuncia ed è andata alla stazione carabinieri di Monte di Procida dove ha raccontato l'accaduto. I carabinieri si sono quindi messi sulle tracce dello scippatore e lo hanno individuato grazie a telecamere pubbliche e di negozi. Il 38enne, infatti, aveva coperto la targa dello scooter poco prima di compiere lo scippo ma all'entrata e all'uscita dal Comune di Monte di Procida l'aveva scoperta. Le telecamere hanno così potuto catturare il numero di targa con cui i militari sono risaliti a lui. Il 38enne, arrestato dai carabinieri, è stato portato a Poggioreale.