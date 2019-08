Domenica 4 Agosto 2019, 17:32 - Ultimo aggiornamento: 04-08-2019 17:46

Arriva il decreto sulla Tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendalì. È pronto il testo del provvedimento, messo a punto dal ministero del Lavoro, che, a quanto s'apprende, tra i principali punti dei 15 articoli contenuti nella bozza, prevede la norma per i rider e quella per mantenere la sede a Napoli. Proprio sulla questione dei rider era intervenuto, nei giorni scorsi, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, annunciando un decreto per i rider e «per tutti i lavoratori che in Italia vengono ancora sfruttati». Il decreto prevede, inoltre, anche interventi per le aree di crisi di Sicilia, Sardegna e in Molise.