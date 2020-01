Napoli: dalla Montagna di Sale alle «capuzzelle», vandali all'assalto delle installazioni d'arte

Ultimo aggiornamento: 13:46

Il «trasloco» non ha salvato dai vandali l'arte contemporanea di Natale, riapparsa quest'anno nella nuova sede dicon i lupi dell'artista cinese Liu Ruowang dopo aver occupato per molte stagioni invernali il palcoscenico di- La prima vittima del teppismo è la. Nata nel 1990 come scenografia di una tragedia di Schiller, esposta in copia al Plebiscito e poi a Milano, viene usata dai ragazzini napoletani come una montagna «vera»: si arrampicano fino in cima per poi fare una battaglia con le palle di neve.- Per installare i, le 333 celebriispirate da una visita alè stato necessario staccare la pavimentazione della piazza. Precauzione purtroppo inutile: alcuni vengono rubati, altri danneggiati. La razzia comincia già durante il montaggio. Un souvenir troppo intrigante...- Destino infelice anche per laProbabilmente in questo caso gioca a sfavore una forma particolare che può dare adito a fraintendimenti sulle modalità di utilizzo.Attraversata di giorno da migliaia di turisti, di notte la struttura si trasforma in wc o cassonetto per i rifiuti., operacomposta da mongolfiere luminose, viene rimossa dopo appena tre giorni di esposizione. Troppo pericoloso lasciare al loro posto le strutture volanti danneggiate dai vandali: una è stata addirittura colpita con un razzo.