Personale dell’Unità Operativa Polizia Investigativa Centrale della Polizia Municipale ha sequestrato, in Via Scherillo, 1120 paia di scarpe, 725 borse, 4050 cinture, 223 giubbini, 1839 t-shirt e 4153 occhiali da sole, tutti riportanti i segni di note griffes (Giorgio Armani, Nike, Adidas, Saucony, Dsquared, Gucci, Prada, Louis Vitton, Trussardi, Ray Ban, Blauer), articoli di moda e calzature perfettamente riprodotti e curati nei dettagli della fattura e del confezionamento.



Analoghe operazioni anticontraffazione, insieme alle altre iniziative che quotidianamente vengono intraprese dai Reparti territoriali, saranno svolte nei prossimi giorni per contrastare il mercato del falso, non agendo esclusivamente sul commercio finale ma intercettando e colpendo la filiera dell’importazione, produzione e distribuzione di questi prodotti illeciti.

Venerdì 22 Marzo 2019, 11:19

