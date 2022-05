Articoli elettronici pericolosi diretti a Napoli: sequestrati

I finanzieri di Treviso hanno sequestrato 32.721 articoli elettronici pericolosi per la salute, per un valore commerciale stimato di circa 2 milioni di euro. I prodotti sono stati trovati a bordo di un camion telonato proveniente dal valico di Tarvisio e fermato nei pressi del casello autostradale di Venezia Est.Il conducente ha mostrato i documenti relativi al carico che indicavano che la merce fabbricata in Cina era stata sdoganata in Ungheria. La sua destinazione finale era Napoli.

APPROFONDIMENTI LA TRUFFA Falso sacerdote fermato a Ottaviano: si avvicinava ai fedeli per... LA CAMORRA Napoli, 24 arresti oggi: decapitati i clan rivali Rega ed... LE INFRASTRUTTURE Gas algerino, tetto al prezzo: l’ipotesi di un meccanismo...

Si trattava di articoli per la cucina come frullatori, friggitrici, cavi batterie, per la casa e il tempo libero come stereo, tastiere, batterie e per la cura della persona come piastre per capelli. I prodotti non avevano dichiarazioni di conformità e garanzie per la sicurezza dei consumatori, obbligatorie in base alle norme europee e nazionali. Su tutti gli articoli c'era un marchio «Ce» con caratteristiche olografiche non conformi alla legge. Il conducente e l'importatore sono stati denunciati per tentata frode in commercio e distribuzione di prodotti pericolosi. L'autorità giudiziaria ha disposto la distruzione dei prodotti dopo una perizia.