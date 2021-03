Artista di strada aggredito a Napoli: rotta la chitarra, scatta la gara di solidarietà

«A un artista di strada di origini straniere che opera al centro storico di Napoli è stata rotta oggi la chitarra. Secondo quello che raccontano molti cittadini sui social la vittima è una persona gioiosa, educata e positiva e mentre stava suonando un uomo l'avrebbe aggredito senza apparenti motivazioni rompendogli la chitarra che è il suo unico mezzo di sostegno». Una persona definita talmente dolce che, nonostante la miseria, continua a «sorridere». A seguito di questo avvenimento sono stato sommerso di messaggi di rabbia e solidarietà per un gesto così vigliacco e violento». È quanto denuncia il consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli.

«Dopo pochi minuti che la notizia ha cominciato a circolare in rete e dopo che anche io l'avevo pubblicata sul mio profilo fb pubblico ho ricevuto almeno una cinquantina di messaggi di persone che si offrivano di ricomprarla o di donare a questa persona la propria chitarra. In realtà la macchina della solidarietà è stata così rapida che abbiamo scoperto che il sig. Domenico Attrice aveva già preso una chitarra nuova per il ragazzo da parte di un donatore che è voluto restare anonimo. Davanti a tanta disumanità è emerso il grande cuore dei napoletani che non fanno mai mancare il proprio sostegno a chi ne ha veramente bisogno», conclude Borrelli.

