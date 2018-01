Arturo, per il 17enne prima giornata a casa dopo l'accoltellamento

Domenica 7 Gennaio 2018, 19:42 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2018 20:26

Arturo, il 17enne ferito a coltellate lo scorso dicembre in via Foria, a Napoli, ha trascorso la sua prima giornata a casa. Ieri dopo aver ricevuto la visita dell'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, è stato dimesso dall'ospedale Monaldi (dove era stato trasferito dopo un primo periodo di degenza all'ospedale San Giovanni Bosco). Arturo, aggredito da quattro ragazzini mentre stava passeggiando, presto potrebbe far ritorno a scuola. I suoi compagni di classe non lo hanno lasciato mai solo e sono scesi in piazza - con un corteo ed un flash mob dinanzi alla prefettura - per chiedere maggiore sorveglianza lungo le strade. Un corteo con oltre cinquemila persone che di fatto hanno accolto l'appello lanciato dalla mamma dello stesso 17enne. Nel corso della degenza nei due ospedali, Arturo ha ricevuto anche la visita del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, del questore di Napoli, Antonio De Iesu e del comandante provinciale dei Carabinieri, Ubaldo del Monaco. Per il ferimento di Arturo la polizia ha fermato un 15enne mentre gli altri tre presunti aggressori non sono stati ancora bloccati.