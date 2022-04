Arzano, 27 arresti oggi: preso anche il boss con la Ferrari alla comunione del figlio

Giuseppe Monfregolo, di 34 anni, tra i 27 destinatari dei provvedimenti emessi contro esponenti della camorra dell'area nord di Napoli, è ritenuto a capo dell'omonimo gruppo criminale ed è il fratello di Mariano Monfregolo, già arrestato per le minacce nei confronti del comandante dei vigili urbani di Arzano Biagio Chiariello.

Giuseppe Monfregolo, intercettato dall'inviato delle Iene, dichiarò che nel rione 167 di Arzano non c'era la camorra. Nel blitz di oggi sono state prese la madre e la moglie.

Tra i destinatari dei provvedimenti Pasquale Cristiano, anche lui a capo dell'omonimo gruppo criminale una volta amico dei Monfregolo, arrestato nel giugno dell'anno scorso: sottoposto ai domiciliari aveva sfilato per le strade di Arzano in Ferrari in occasione dei festeggiamenti per la comunione del figlio.