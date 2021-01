I carabinieri della tenenza di Arzano hanno arrestato per furto aggravato un 43enne del posto già noto alle forze dell'ordine.



E’ stato sorpreso in Via Pacinotti mentre caricava nella sua autovettura materiale per le pulizie domestiche, appena trafugato in negozio di casalinghi.



La refurtiva, del valore di circa 500 euro, è stata recuperata. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

