Arzano, baby gang nella villa comunale: ennesimo atto vandalico nella notte

Villa comunale di Arzano ancora una volta nel mirino delle baby-gang. Si è consumato questa notte l’ennesimo atto vandalico all’interno della struttura pubblica. Secondo quanto emerso, dopo la chiusura le bande scavalcano i cancelli divertendosi a distruggere gli arredi. Cestini svuotati, mura imbrattate e contenitori rotti sono solo alcuni dei danni riportati. In due giorni sono avvenuti altrettanti episodi facendo scattare l’allarme. È da tempo che il parco pubblico fa i conti con i gruppi di vandali: non c’è tregua né di giorno né di notte. Durante le ore diurne, infatti, anziani e bambini sono disturbati dalle bande e in diversi casi sono stati registrati episodi di violenza. I residenti sono terrorizzati: «Le scuole sono chiuse e abbiamo paura per i nostri figli. Non possiamo tenerli segregati in casa, ma allo stesso tempo temiamo lo scontro con questi ragazzacci».

Anche i consiglieri dell’opposizione del gruppo Arzano Alternativa hanno commentato: «C’è un problema reale con le solite baby-gang. Non c’è un minimo di vigilanza e tutto è lasciato al buon senso dei cittadini».