Arzano, controlli anti-Covid: sanzionati i titolari di un ipermercato

Gli agenti della polizia locale di Arzano, diretti dal comandante Biagio Chiariello, hanno svolto un’operazione per verificare il rispetto delle norme anti contagio del nuovo DPCM a tutela della salute pubblica.

Nel corso di quest’operazione sono state riscontrate delle illegalità in un ipermercato situato in via Pecchia: mancavano le barriere in plexiglas, i dispositivi per l’igiene delle mani e tutti gli accorgimenti per il rispetto del distanziamento sociale.

Oltre al mancato rispetto delle norme del nuovo DPCM, nello stesso ipermercato sono state riscontrate illegalità in termini di sicurezza della struttura a causa della presenza di spogliatoi completamente da ricostruire.

Per questo motivo, ai titolari è spettata una sanzione pari a 400 euro. L’operazione proseguirà nei prossimi giorni.