Spacciatore di hashish in attesa ​di clienti su una sedia: arrestato nel Napoletano

Martedì 1 Ottobre 2019, 15:40

I Carabinieri della Tenenza di Arzano hanno arrestato Raffaele De Rosa, 37 anni. I militari hanno bloccato De Rosa in via Santa Giustina, subito dopo che aveva ceduto una dose di hashish ad un cliente. Poco prima lo spacciatore, seduto su una sedia, aveva indicato all’acquirente una zona defilata, dove lo aveva raggiunto per consegnargli la dose. Dopo averne osservato i movimenti i militari sono intervenuti e hanno bloccato entrambi. De Rosa è stato trovato in possesso di tre dosi di hashish per complessivi 7,4 grammi e di 175 euro in contante, ritenuto provento dell’attività illecita. Sottoposto ai domiciliari, è ora in attesa di giudizio.L’acquirente, al quale è stata sequestrata la dose poco prima acquistata, è stato segnalato alla Prefettura.