Arzano, fine dell'odissea dei pendolari: a settembre nuovi collegamenti con Napoli

A settembre finirà l’odissea dei pendolari di Arzano. Il 12 del prossimo mese, infatti, riprenderanno le corse delle linee storiche A20 - T32 - T33. Lavoratori e studenti, in più occasioni, avevano manifestato il proprio disappunto chiedendo ai vertici della casa comunale di intervenire: «Ci sentiamo fuori dal mondo. Ogni giorno raggiungere Napoli è un'impresa». Dopo disagi continui e problematiche varie, i cittadini potranno tirare un sospiro di sollievo.

L’annuncio è stato dato direttamente dall’amministrazione comunale di Cinzia Aruta: «È stato rappresentato dall'amministrazione, in più incontri e interlocuzioni, quanto sia essenziale ristabilire per Arzano un servizio di trasporto che includa i nostri cittadini rispetto ai servizi, all'istruzione universitaria alla possibilità di collegarsi con la città di Napoli».

La fascia tricolore è soddisfatta del risultato ottenuto: «Ai cittadini e alle cittadine di Arzano, amareggiati perché esclusi dai servizi di trasporto, che ritengono giustamente un diritto, va data dignità. Queste le parole che come sindaca a tutti i livelli ho rappresentato per noi e per i nostri figli. Ringrazio per la collaborazione prestata la Regione Campania ed i vertici di EAV».