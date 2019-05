Giovedì 30 Maggio 2019, 15:17

I carabinieri della tenenza di Arzano hanno arrestato Roberta Fuschino, 32 anni, per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. La donna è stata fermata dai militari in occasione di un posto di controllo: nel portaoggetti della sua auto è stato ritrovato un panetto di hashish da 100 grammi. Perquisita anche la sua abitazione, dove sono stati sequestrati un bilancino di precisione e 800 euro in contanti.