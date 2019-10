CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 11 Ottobre 2019, 08:09

Mancano ancora i libri e la refezione ma non i topi negli istituti di Arzano: da ieri è chiuso il plesso Vincenzo Tiberio della scuola primaria e dell'infanzia di piazza dei Martiri, quella famosa per aver ispirato il best seller «Io speriamo che me la cavo» del maestro Marcello D'Orta, pubblicato nel 1990. Sgarrupata era e sgarrupata è rimasta, insomma. L'ordinanza del viceprefetto Maria Pia De Rosa, componente della triade commissariale che gestisce il Palazzo di città dopo lo scioglimento per camorra del consiglio comunale, è stata firmata per consentire la derattizzazione e la disinfestazione delle aule e degli spazi esterni, invasi dai roditori. «Il provvedimento è stato disposto per evitare pericoli di natura igienico-sanitaria per gli alunni e il personale scolastico ma, a fini cautelativi, anche per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità degli utenti», si legge nel dispositivo firmato in seguito anche a un sopralluogo di tecnici e personale sanitario del dipartimento di prevenzione, ufficio igiene e sanità pubblica, dell'Asl Napoli 2 Nord.