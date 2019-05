Giovedì 16 Maggio 2019, 18:43

In un calzaturificio di Arzano i carabinieri della locale tenenza e del gruppo carabinieri per la tutela del lavoro di Napoli, insieme a personale dell’ispettorato del lavoro e dell’Inail, hanno riscontrato l’impiego di 5 lavoratori in nero, tutti italiani. I militari hanno denunciato in stato di libertà la titolare, una 43enne di Orta di Atella (Caserta), hanno comminato sanzioni amministrative per 18mila euro ed hanno sospeso l’attività.