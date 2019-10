Martedì 1 Ottobre 2019, 15:35

In manette Davide Abate, 33enne. Era bordo del suo scooter in Via Colombo ad Arzano ed è stato notato dai carabinieri della locale tenenza. Sapevano che non avesse mai conseguito la patente e per questo gli hanno intimato l’alt. Il 33enne ha prima finto di fermarsi e poi è fuggito via. Durante l’inseguimento per le strade della città, Abate ha abbandonato il veicolo e ha continuato la corsa a piedi. Ha poi recuperato una bicicletta e ha ripreso a fuggire, sperando che i militari non lo notassero. Speranze vane, il 33enne è stato bloccato e poi arrestato. Per Abate sono scattati i domiciliari in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.