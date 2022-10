Arzano, non riesce ad ottenere il Reddito e distrugge i vetri degli uffici comunali

Caos agli uffici comunali di Arzano. Un cittadino infuriato ha, prima, inveito contro i dipendenti e le persone presenti all’ufficio Anagrafe di via Pecchia. Poi, quando la rabbia ha raggiunto il culmine, ha afferrato una sedia e l’ha scagliata contro i vetri. Sul posto sono intervenuti, a riportare la calma, gli agenti della polizia municipale diretti dal comandante Biagio Chiariello. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo ha cercato di dileguarsi ma è stato prontamente bloccato.

È stato allertato anche il personale sanitario del 118 che ha condotto l’uomo in ospedale per accertamenti. Nel nosocomio sono stati diagnosticati problemi sanitari. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale a seguito delle verifiche, tutto sarebbe nato a causa di un’istanza di reddito di cittadinanza che l’uomo non poteva presentare in quanto vi erano problemi anagrafici. È stato denunciato con rapporto inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.