Domenica 4 Novembre 2018, 14:15

Niente lezioni, domani mattina, per gli alunni dell'istituto comprensivo 3 circolo didattico Karol Wojtyla di via Salvemini. Si tratta di uno stop forzato dopo l'allagamento degli uffici di segreteria a causa di copiose perdite di acqua piovana dal solaio. La scuola fu interessata, a fine agosto, da lavori di coibentazione che però non furono estesi anche al corpo di fabbrica che ospita attualmente gli uffici. Che sono andati letteralmente in tilt a causa delle critiche condizioni metereologiche degli ultimi giorni che hanno interessato anche la città. Sono due al momento così le scuole chiuse ad Arzano: all'incirca dieci giorni fa fu dichiarato inagibile - sempre a cusa di infiltrazioni di acqua piovana - il plesso di via Volpicelli della scuola Karol Wojtila che si trova, ormai da anni, anche con l'altra succursale di via Sette Re fuori uso a causa addirittura di problemi di staticità. Le scuole di Arzano, comunque, avrebbero tutte bisogno di un restyling. Ma prima bisognerebbe individuare anche i fondi che al momento pare proprio che non ci siano nelle casse dell'ente di piazza Raffaele Cimmino.