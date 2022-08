Arzano, preso un ladro e multati otto automobilisti e centauri

Ad Arzano i carabinieri hanno identificato 38 persone e controllato 26 veicoli, 8 sanzionati e più di 7mila euro di verbali da pagare per guida senza patente, senza casco o senza la copertura assicurativa. Diversi gli scooter sequestrati durante il servizio, ma anche una persona denunciata per tentato furto su auto. Le indagini dei militari hanno infatti permesso di individuare un 49enne che, pochi giorni prima, aveva tentato di strappare il catalizzatore da una vettura in sosta.