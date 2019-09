Arzano senza palestre, le ragazze del volley si allenano ai giardini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 3 Settembre 2019, 07:00

Manca il funzionario comunale per certificare l'agibilità tecnica delle palestre cittadine: gli atleti delle società sportive di Arzano costretti ad allenarsi all'aperto o, come capita alla squadra femminile di volley - che ha concluso con risultati più che lusinghieri il campionato di B1 - nella villa comunale. Il disagio, che al momento incide sulla preparazione - ma se protratto potrebbe avere ripercussioni anche sul campionato, obbligando le società a disputare in trasferta pure le gare casalinghe - scatta per il secondo anno consecutivo e provoca dure reazioni tra i dirigenti.