Arzano, strade chiuse del centro Difficoltà di accesso per le ambulanze

Le strade principali del centro storico di Arzano sono chiuse ormai da troppo tempo. Si respira sfiducia mista a una flebile speranza tra questi palazzi. Tanto silenzio e cemento fatiscente hanno preso il posto di quello che era il cuore della città. Salvatore P. in queste strade ha trascorso gran parte della sua vita e chiede un intervento concreto. Ha l’amaro in bocca mentre racconta: «Lasciati nel degrado, ignorati. Le vie principali sono chiuse. Vi è difficoltà di accesso per vigili del fuoco ed operatori del pronto soccorso, oltre che per le forze di polizia. Insomma, un pezzo di città dove l'indicibile è divenuto normalità».

Gli abitanti di via Zanardelli, via Annuziata,via Santa Giustina vogliono una svolta definitiva. Salvatore si è fatto portavoce facendo il punto della situazione: «Via Zanardelli è interdetta alla circolazione delle auto, da oltre tredici anni, per la presenza di palazzi pericolanti. Proprio in via Zanardelli l'edificio, le cui criticità strutturali sarebbero, secondo quanto segnalato, causa della chiusura della strada, è divenuto una discarica popolata da diverse specie di animali. Ci sono pericoli anche per la salute pubblica. Insomma uno situazione indecorosa, surreale e vergognosa. È una vera emergenza di cui bisogna farsi carico».

La questione, molto sentita in città, era stata portata anche all’attenzione del consiglio comunale. Con l’aumento delle temperature, dovuto al periodo estivo, i disagi sono andati a moltiplicarsi.