Arzano, si salvi chi può: strade al dissesto e la gente ripara le buche

10:54

Strade? E' più appropriato definirle mulattiere. Non ce n'è una che si salvi ad Arzano. E il comune? E' sempre più assente, tanto che chi può interviene in proprio per ripararle e tamponare i pericoli. L'hanno fatto i residenti di via Ferdinando Graziano ma pure quelli della provinciale Arzano-Grumo. Ognuno utilizzando mezzi e risorse a propria disposizione. Per riparare una buca profonda trenta centimetri e larga più di un metro, i commercianti che si trovano sulla strada per Grumo hanno pensato bene, dopo che tanti ci hanno rimesso gomme e ammortizzatori, di riempire il cratere con della breccia evitando altri rischi ad automobilisti e centauri in transito. Quelli di via Ferdinando Graziano, strada privata ma considerata dal comune ad uso pubblico, hanno provveduto invece ad autotassarsi pur di coprire le buche più grandi con l'asfalto. Pericoli e voragini costellano anche via Atellana, nel tratto che va dalla rotonda al bivio con Melito.«E' mortificante, transitiamo su un percorso minato. Indubbiamente l'ente locale ha difficoltà economiche e organizzative ma noi le tasse le versiamo regolarmente nelle casse municipali» dicono i rappresentanti di un'associazione locale. Ormai segnalare pericoli e criticità agli uffici comunali significa solo perdere tempo e nutrire vane speranze. Gli abitanti di un tratto di via De Vita hanno provveduto ad inoltrare direttamente una segnalazione alla polizia locale, per ben due volte, per cambiare tre lampadine bruciate da quattro mesi e oltre all'impianto di pubblica illuminazione. Risultato? Nessuno che si sia degnato di muovere un dito. Ma non è un caso isolato. Sui social il signor Francesco B. propone una colletta per sostituire la luce di un lampione in via Palermo, adiacente all'edificio scolastico. «E' una vergogna continua: ho proposto ai residenti di tassarsi di un centesimo ciascuno per comprare la lampada e farla sostituire» scrive il cittadino invitando i frequentatori del web a contattarlo. Stesso scenario in via Napoli mentre in via Luigi Rocco mancano addirittura i pali, tolti perché arrugginiti e pericolosi. Un quadro di degrado terrificante, a cui si aggiungono gli atavici problemi: spazzatura, sosta selvaggia, abbandono e degrado delle strutture pubbliche, camorra e criminalità comune che fanno di Arzano sicuramente una delle città più invivibili dell'hinterland.La differenziata è completamente saltata: la spazzatura, infatti, resta abbandonata in strada per settimane attirando gli imbecilli, che non mancano mai in questi casi, che la trasformano in roghi velenosi. E' capitato appena l'altro giorno in pieno centro, in via Alfredo Pecchia, di fronte a via Alberto Barone. Senza dimenticare le discariche abusive disseminate da un capo all'altro del territorio. Per pulire la villa comunale, l'unico polmone di verde della città, invece, c'è voluta la proposta provocatoria sul web di alcuni cittadini che ne chiedevano la chiusura. E poi c'è la camorra, sempre meno entità astratta: ad Arzano, i negozi che chiudono sono un'infinità. I commercianti sembrano più propensi ad investire altrove. La città è completamente allo sbando, prigioniera di una parabola discendete che sembra non terminare mai.