Sabato 9 Giugno 2018, 11:32 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arzano. Cittadini in piazza contro il degrado del centro vecchio. La protesta è scattata in maniera civile e contenuta con l’allestimento di un presidio, con tanto di gazebo, in piazza Cimmino. Lanciata anche una petizione dal neonato comitato dei residenti di via Annunziata e via Zanardelli. La prima strada è chiusa al traffico veicolare e ai pedoni da quasi due anni e mezzo a causa di uno sprofondamento dell'arteria dovuto alla fatiscenza dei sottoservizi. "Abbiamo inviato come primo atto del costituito comitato una istanza al sindaco con la quale chiediamo di conoscere lo stato dell'arte dei lavori, prima avviati e poi fermati", dice la presidente Maria Abate. Obiettivo primario del comitato è il recupero delle strade chiuse, dissestate e a rischio. "Siamo alle prese con una serie infinita di disagi, nella grande indifferenza prima dei commissari e poi degli amministratori - dicono i residenti di via Annunziata, una delle arterie più importanti che si interseca con altre fino a racchiudere il quadrilatero del vecchio centro cittadino, cuore di tradizioni e cultura locale. - Ci auguriamo che la nostra iniziativa serva a prendere finalmente dei provvedimenti nell'interesse della collettività, scongiurando le cosiddette strategie degli alibi che finora hanno determinato l'inerzia da parte delle istituzioni".La sindaca Fiorella Esposito ha mostrato solerzia ai problemi segalati e ha incontrato anche una delegazione di rappresentanti del comitato. Ai cittadini, ai quali non ha potuto promettere molto per ora, ha segnalato innanzitutto la complessità dei processi avviati, di non facile risoluzione, e legat ai tentativi di transazione con i proprietari degli immobili lesionati dallo sprofondamento. Via Annunziata a parte, comunque, il centro vecchio, che qualcuno abusando talvolta definisce storico, cade a pezzi. Palazzi puntellati, edifici di tufo marcio, case dai muri stinti e cadenti sono una costante in quell'area. Da tempo si attendono progetti di recupero e di rilancio ma finora sono volate solo parole, nemmeno progetti. La città tra l'altro è ancora priva di un piano urbanistico comunale. In vigore c'è un vecchio piano di fabbricazione, datato 1976, abbondantemente superato per la vetustà delle regole e del rinnovato e fabbisogno del territorio. Servirà una raccolta di firme e la mobilitazione, seppure di centinaia di cittadini, per avviare ora un'inversione di tendenza per il vecchio centro?