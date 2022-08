Arzano, voragine in via Napoli: pompieri e vigili transennano l'area

Una voragine si è aperta in via Napoli ad Arzano richiedendo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Sono stati vissuti minuti di panico in una delle principali strade di collegamento della città.

Sul posto anche gli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Biagio Chiariello, che hanno interdetto parte della carreggiata in attesa delle valutazioni dei tecnici. Sono state fatte varie ipotesi, quasi tutte riconducibile alle forti piogge di questi ultimi giorni d’agosto che avevo portato al cedimento dell’asfalto. Secondo quanto appreso, tutto sarebbe riconducibile a una perdita fognaria. La municipale ha transennato e messo in sicurezza l’area. Saranno effettuate altre indagini per verificare l’estensione della cavità e della perdita stessa.