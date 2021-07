Napoli, screening gratuiti all'Ascalesi con l'équipe di Ascierto

Venerdì 9 luglio nel poliambulatorio oncologico dell’Ascalesi, a Forcella, dalle 8.30 alle 13.30, i dermatologi del Pascale, coordinati da Paolo Ascierto, effettueranno screening della pelle gratuiti e senza prenotazione. Perché, come dicono gli specialisti: «la prevenzione rimane l’arma più efficace per contrastare le patologie della pelle, in particolare il melanoma e, dunque, almeno una volta l’anno è consigliato effettuare un controllo dermatologico».

L’open day dei nei all’Ascalesi, che segue di 10 giorni quello ginecologico e che continua la campagna di prevenzione oncologica promossa dal Pascale (prossimamente gli screening interesseranno la mammella, il colon retto e la prostata), ha l’obiettivo di migliorare la comprensione delle più diffuse patologie con particolare impatto sociale, soprattutto, in un momento storico in cui la pandemia ci ha portato a trascurare abitudini di salute importanti come le visite di controllo e prevenzione.

«Tra le patologie maggiormente trascurate c’è il melanoma, che pure è il tumore che negli ultimi anni ha fatto registrare il maggior incremento nelle diagnosi. – dice Paolo Ascierto, direttore del dipartimento Melanoma e Immunoterapia del Pascale - Il melanoma è il tumore più aggressivo della pelle legato alla trasformazione dei melanociti, responsabili del colore della pelle e dell’abbronzatura, su cute apparentemente sana o alla modifica di un neo preesistente. Sappiamo che uno dei fattori di rischio principali è proprio l’esposizione ai raggi solari e le scottature, soprattutto in giovane età. È importante, pertanto, aumentare la conoscenza di questo tumore perché, sebbene la ricerca negli ultimi anni ci abbia dato nuovi strumenti efficaci e mirati, la prevenzione rimane l’arma più potente che abbiamo».