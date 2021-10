Samuele torna in classe, la lezione dei compagni

Addio al teatro. Samuele e compagni di classe non fanno più lezione nel salone delle feste, ma in una vera classe, da questa mattina accessibile, perché l'ascensore nella scuola Palasciano è di nuovo in funzione. «Ci è voluto quasi un anno per riattivarlo ed eliminare così le barriere architettoniche che hanno impedito a mio figlio di raggiungere l'aula ai piani superiori», dice Manuela Udito, la madre del ragazzino napoletano, in sedia a rotelle, che ha raccontato la sua storia al Mattino.it e sollecitato l'intervento di manutenzione già volte richiesto anche dalla dirigente d'istituto. E non solo.

Le altre mamme e gli studenti hanno partecipato alla mobilitazione. Con lettere e disegni. «I nostri ragazzi in classe hanno un amico fantastico, Samuele, che è sulla sedia a rotelle e non solo vive continui disagi, ma deve sentirsi discrimato e diverso dagli altri», la denuncia di un genitore. «Samuele, il piccolo principe, è un ragazzino dolcissimo». «Ha tanta voglia di stare con i suoi coetanei. E ha un sorriso ammaliante comunica con baci e linguaccia ❤️ Gli amichetti hanno deciso dal primo momento di non mollarlo mai». «Ha conquistato l'affetto di tutta la classe». «Tutti i suoi compagni sono legatissimi». «Tutti abbiamo il diritto alle pari opportunità», l'appello. «Aiutiamo questo ragazzo proprio come se fosse nostro figlio». «Siamo come una famiglia» «Come può essere che nel 2021 ci sono ancora questi problemi?» «La situazione è delicatissima situazione».«Una questione vergognosa». «Aggiustare un ascensore non è qualcosa di tanto complicato o sassurdo». «Samu deve andare a scuola tutti i giorni come tutti». «💙vogliamo essere degli alunni normaliiiiiiii tutti noi della 2A!!!!»

Bellissimi i lavoretti dei bambini, una lezione per gli adulti: «La tua felicità è anche la nostra», si legge su un foglio. «Uno per tutti, tutti per uno».