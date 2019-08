Giovedì 1 Agosto 2019, 14:41

Dopo due anni e mezzo la signora Giovanna è uscita da casa sua. L’ha dovuto fare necessariamente perché, dopo i controlli degli specialisti eseguiti a domicilio, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Ha affrontato con evidente fatica i settantasei gradini per poter raggiungere la strada. Eppure nel suo palazzo l’ascensore c’è ma è guasta da diversi mesi. Un disagio enorme per lei, che ha 83 anni, e per gli altri residenti dello stabile pubblico-privato di San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale della città, riqualificato negli anni Novanta con i benefici della legge 291. Undici appartamenti su tre piani, sei “riscattati” - ora di proprietà di privati - e cinque di proprietà del Comune di Napoli. Androne, scala e solaio sono divisi in modo proporzionale tra privati e amministrazione comunale che ha la competenza anche sull’ascensore.L’impianto di sollevamento è stato costruito in un momento successivo rispetto ai lavori di ristrutturazione dell’antico edificio proprio per rispondere alle esigenze dei condomini, di cui molti anziani. Una battaglia supportata anche da Vincenzo Morreale del comitato civico di San Giovanni a Teduccio cui oggi si sono rivolti nuovamente i residenti. Da tre anni la cabina è bloccata al piano terra: per questo, al rientro dall’ospedale, l’anziana donna è stata sollevata di peso da familiari e vicini. Anche loro vivono quotidianamente il disagio di non poter usufruire dell’ascensore che sin dai primi tempi ha mostrato problemi tecnici a causa della continua infiltrazione d’acqua nel castelletto. Negli anni sono stati necessari, quindi, importanti lavori di manutenzione: nel 2013, ad esempio, le famiglie hanno diviso i 14mila euro necessari al ripristino del motore e altre spese sono state essenziali anche in seguito. Ma ciò non è bastato visto che da quasi tre anni l’impianto è bloccato. La struttura esterna, in particolare, mostra i segni dell’usura e della mancata manutenzione con alcuni vetri rotti e soprattutto diverse parti in ferro ormai arrugginite.Per il ripristino dell’impianto, dunque, sono necessari ulteriori lavori alla cabina dell’ascensore e un intervento radicale di impermeabilizzazione del castelletto. I residenti proprietari in passato hanno già versato la loro parte. Al Comune, invece, tocca aggiungere la propria quota sia per gli interventi già realizzati che per gli altri indispensabili. È necessario, dunque, un accordo tra la Napoli Servizi - che gestisce la situazione per conto del Comune - e una impresa che possa risolvere i problemi dell’intero impianto. Il dialogo c’è ma i residenti hanno timore che passerà ancora troppo tempo per la risoluzione del problema. È proprio la famiglia Esposito a sollecitare i lavori: l’83enne spiega che nelle prossime settimane dovrà sottoporsi a una serie di terapie e controlli medici e senza l’ascensore sarà sempre più difficile uscire di casa e rientrare se non ci sarà qualcuno a sollevarla di peso.