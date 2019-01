Martedì 29 Gennaio 2019, 13:09

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia un 72enne di Secondigliano.i militari lo hanno bloccato in casa mentre inveiva contro la moglie. l’aveva appena minacciata con un’ascia, che gli è stata tolta di mano e sequestrata. La donna è stata portata in ospedale e sottoposta alle cure necessarie per stato ansioso. I carabinieri hanno raccolto le sue dichiarazioni e hanno appurato che l’anziana donna subiva da anni angherie e violenze da anni ma non aveva mai denunciato.