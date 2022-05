Ascierto e la cura anti-Covid, il libro in omaggio con il Mattino del 31 maggio

«Il Covid mi è caduto addosso come uno tsunami. La mia vita modulata in un certo modo ha subìto un vero e proprio scossone e non so se sperare che tutto ritorni così come era prima o se qualcosa è cambiato. Che poi è la domanda che ci facciamo un po’ tutti su questa pandemia: a cosa è servita oltre a metterci spalle al muro?» Nei "Cento giorni che hanno cambiato la mia vita", lo scienziato Paolo Ascierto racconta la sua esperienza, in maniera autobiografica ma non autoreferenziale, condividendola con tutti i lettori del Mattino che martedì 31 maggio riceveranno il libro in regalo. A raccogliere la testimonianza la giornalista Cinzia Brancato.

Oncologo di fama internazionale, numero uno nel campo dei tumori della pelle. Ascierto è direttore del dipartimento Melanoma, immunoterapia e terapie innovative del Pascale di Napoli. E ha utilizzato, per primo, un farmaco anti-artrite, da lui già sperimentato contro i tumori, come terapia per bloccare l’infiammazione causata dal coronavirus.

Per questo, si parla di "cura Ascierto" nel mondo. Un trattamento oggi riconosciuto dall'Organizzazione mondiale della sanità. «Permette di salvare 13 ammalati di Covid ogni 100 casi gravi», dice con orgoglio lo scienziato napoletano, che si è ritrovato a gestire una popolarità inattesa, ma senza perdere l'umanità che ha da sempre contraddistinto la sua carriera, sin dai primi passi. Ascierto ripercorre tutto il suo percorso in 140 pagine nella collana «Ieri, oggi, domani». E, nel testo, fa anche un’analisi impietosa di quello che è accaduto nella sanità, e una riflessione sull'eredità dell'emergenza, guardando alle prossime sfide della ricerca: sia nella lotta al coronavirus sia per sconfiggere il cancro.