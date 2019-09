Martedì 17 Settembre 2019, 19:25

Minaccia di sciopero ad Asìa: ieri si è concluso con un nulla di fatto l'incontro previsto dalla cosiddetta "procedura di raffreddamento" avviata dai sindacati aziendali.I delegati aziendali hanno firmato un documento in cui si evidenzia il disagio degli autisti che, in concomitanza con lo stop del termovalorizzatore di Acerra, sono costretti a rimanere per ore in coda davanti allo stir, ma anche degli addetti al sito di trasferenza della ex Icm che devono vagliare a mano il contenuto dei sacchetti dell'umido proveniente dalla raccolta differenziata stradale. In sostanza i dipendenti contestano l'attività di preselezione avviata per garantire gli standard qualitativi richiesti dagli impianti di destinazione che nei mesi scorsi hanno rinviato indietro moltissimi camion. L'azienda si è detta disponibile a pagare la produttività in deroga al testo unico. Ma le risposte non sono sembrate sufficienti ai sindacati e infatti sostengono Oreste Staiano e Franco Napolitano (rappresentante rsu e responsabile Filas): "E' inumano chiedere ai lavoratori la selezione manuale della frazione umida".Prossimamente si terrà un incontro al Comune, poi, senza risultati positivi, si andrà allo sciopero: una ulteriore difficoltà in un momento già difficile sul fronte dei rifiuti