Asia Napoli, operatore filmato mentre fa la spesa: «Ho sbagliato, chiedo scusa»

Il camioncino dei rifiuti accostato sulla destra davanti ai bidoni dell'indifferenziata in un vicolo già particolarmente stretto. Di fronte una macchina parcheggiata in doppia fila che rende ancor più angusta la strada, rendendo di fatto il passaggio delle auto impossibile. Alle spalle dei contenitori dell'immondizia si vedono cartoni ammassati e rifiuti ingombranti gettati nella più totale inciviltà e mai raccolti. In questa scena arriva poi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati