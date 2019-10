Asili nido aziendali in ospedali campani, via ​ai progetti per bambini fino a 12 anni

È stato pubblicato dalla Regione Campania sul bollettino ufficiale una manifestazione di interesse per finanziare progetti volti all’avvio ed alla gestione di asili nido aziendali o per favorire servizi di accoglienza temporanea per bambini fino ai 12 anni rivolti ai figli o familiari delle persone degenti e dei dipendenti in strutture ospedaliere della Regione.



“Dopo aver realizzato ed avviato il servizio di nido aziendale presso l’Ospedale Cardarelli, ricorda l’Assessore alle pari Opportunità Chiara Marciani, abbiamo voluto offrire questo servizio anche ad altre aziende ospedaliere della nostra Regione. Si tratta di progetti importanti che permetteranno a tante donne di poter conciliare meglio vita lavorativa e vita familiare, con una attenzione anche agli utenti delle strutture sanitarie che in questo modo avranno una struttura cui poter affidare i bambini durante esami diagnostici o in occasione di visite a familiari degenti.



Oltre ad essere un supporto importante per le famiglie, i nidi aziendali e i servizi di assistenza destinati ai bambini fini ai 12 anni, sono uno dei requisiti essenziali per permettere alle donne di lavorare ed aumentare quindi il livello di occupazione femminile che nella nostra Regione resta ancora basso. Abbiamo voluto iniziare dalle aziende ospedaliere ma a brevissimo, con un investimento totale di quasi dieci milioni di euro, sarà pubblicato anche un nuovo avviso volto a finanziare nidi aziendali nelle imprese private al fine di allargare il più possibile questa importante opportunità per le donne della nostra Regione".

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA