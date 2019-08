CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 7 Agosto 2019, 09:19

Dal 15 settembre saranno assunti a tempo determinato settanta educatori negli asili nido del Comune di Napoli. C'è finalmente la data, accolta con soddisfazione dall'assessorato all'Istruzione così come tra i sindacati, ma restano le ombre su una questione che ancora non è del tutto chiara. Il fabbisogno effettivo per coprire tutte le caselle è infatti di 95 unità, quindi mancano all'appello altre 25 educatori che secondo le parti possono essere assunti essendoci i fondi necessari.