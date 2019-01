Giovedì 10 Gennaio 2019, 16:16

«Finalmente siamo riusciti ad organizzare uno sportello interamente dedicato alla famiglia, realizzato con le nostre energie e le finanze a disposizione dell'ordine degli avvocati di Torre Annunziata ( Napoli). Abbiamo creato una struttura per tutti, in Italia seconda solo a Firenze». È soddisfatto Gennaro Torrese, presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati oplontini che oggi ha accompagnato il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nei locali che ospiteranno lo spazio bambini ed il polo per la famiglia e i minori inaugurato nel palazzo di giustizia.Un bel segno per la professione, un bel segno per il territorio e per i livelli di civiltà - sottolinea De Luca - Si apre un asilo nido per così dire aziendale al servizio degli avvocati, che va al di là del servizio specifico, che si propone di aggregarsi come servizio a un asilo nido comunale e quindi aperto anche ad altri e non solo agli avvocati. Un bel segnale in una zona importante della regione». Ernesto Aghina, presidente del Tribunale di Torre Annunziata, rilancia, sperando di poter realizzare «un vero asilo nido per tutti i dipendenti e i professionisti che lavorano qui».«Le risorse comunitarie devono essere utilizzate per iniziative come queste - è il parere dell'eurodeputato Pd Andrea Cozzolino - perché aiutano a modernizzare i territori a renderli più civili e più umani. I bambini sono una risorsa fondamentale per il nostro futuro».