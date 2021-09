Asl Napoli 1, l'allarme del manager: «Il personale non basta più, 118 e ospedali in affanno»

Non c'è solo il 118 ma anche i reparti di pronto soccorso a Napoli sono a corto di personale. La carenza più acuta riguarda la Asl Napoli 1 ma è tutta la rete napoletana ad arrancare con il Cardarelli in sofferenza, il Cto privo di alcune guardie notturne come quella ortopedica e uno stillicidio continuo di camici bianchi che si allarga a macchia d'olio anche alla rete del resto della Campania. Al primo concorso per altre discipline personale...

