La riapertura del pronto soccorso del Loreto che fa il paio con quello del San Giovanni Bosco (già in agenda per il 3 aprile alle 14), l'espansione del San Paolo che resterà a via Terracina (rinunciando alla delocalizzazione a Bagnoli). E poi: l'accorpamento funzionale del presidio intermedio di Barra all'ospedale del Mare dove arrivano la Terapia intensiva neonatale e il servizio di trasporto in urgenza di neonati e mamme. Il debutto dei dipartimenti funzionali per discipline (area cardiologica, materno infantile ecc.) che mettono insieme l'offerta ospedaliera e territoriale in un'ottica di maggiore integrazione. Infine un dipartimento integrato delle reti tempo dipendenti che coinvolge, per la prima volta, le tre Asl dell'Area metropolitana. Sono le principali novità dell'atto aziendale della Asl Napoli 1 che il manager Ciro Verdoliva ha presentato ieri nella sala conferenze del Leonardo Bianchi, alle organizzazioni sindacali, ai direttori di presidio, ai responsabili dei Distretti e al Collegio di direzione. Mercoledì 8 marzo alle 15 si replica per le direzioni mediche di presidio e per i primari e dirigenti. Con tanto di slide, video e rendering Verdoliva ha illustrato in forma riveduta e corretta l'assetto generale che la Asl più grande del centro-sud avrà dopo gli ultimi tre anni di pandemia.

Le novità, come detto, non mancano a cominciare dal Loreto: la conversione più volte annunciata in Ospedale di Comunità riguarda solo una parte del presidio di via Vespucci ma il pronto soccorso sarà riaperto. Sulla scia dei recenti fatti di cronaca (una donna colta da arresto cardiaco e salvata in extremis dal personale del presidio nonostante la mancanza di un accesso in urgenza) l'Emergency farà da fulcro per la conservazione di un reparto di Rianimazione con 10 posti letto, di una Pediatria con 20 unità che si aggiungeranno al reparto oggi attivo di Medicina generale e alla Chirurgia, insieme all'Ematologia e all'Oncologia già da alcuni mesi rientrati dall'ospedale del Mare.

Passiamo al San Paolo: sarà completamente ristrutturato ma non delocalizzato. Previsto un allargamento strutturale nell'attuale sede di via Terracina (forse ci sarà posto anche per un'elisuperficie) ed il potenziamento strumentale e di personale. Alle attuali discipline sarà aggiunta la Psichiatria e la Chirurgia pediatrica. Dodici i posti di Cardiologia programmati a Fuorigrotta, 6 di Utic, 18 di Chirurgia generale, 26 di Medicina, 16 di Neurologia, 4 di Oculistica, 16 di Ortopedia, 24 di Ostetricia e di Ginecologia confermando i 4 di Medicina della riproduzione, il Nido e la e la Neonatologia, l'Otorino (compreso il servizio di Otomicroscopia), l'Urologia, la Terapia intensiva, la Gastroenterologia, un reparto detenuti e il Pronto soccorso con la medicina di Urgenza a configurare un Dea di I livello. Per il San Giovanni Bosco oltre al Pronto soccorso che riapre saranno potenziate tutte le discipline come la day surgery, fiore all'occhiello della Asl, e la Chirurgia, la Neurochirurgia con la Neurointerventistica per gli Stroke, la Cardiologia e l'Unità coronarica che dovrebbe avere anche l'emodinamica. Un assetto che prospetta il ritorno del presidio della Doganella agli antichi fasti a patto di avviare le ristrutturazioni. All'ospedale del mare al posto del parcheggio sprofondato ci saranno servizi interrati e in superficie realizzato un asilo nido aziendale.

Nel complesso, rispetto agli standard previsti di 1 primario per 13.515 abitanti e di una struttura dirigenziale semplice prevista per 1,31 primari, solo i presidi ospedalieri che offrono 1.314 posti letto (1.163 ordinari e il resto di day hospital o day surgery) conservano, e anzi incrementano, i posti per dirigenti apicali (75 in tutto di cui 36 all'ospedale del Mare), 76 le caselle ospedaliere invece attribuite alle strutture semplici e dipartimentali. Solo 10, una per distretto, le unità complesse sul territorio e 41 quelle semplici e dipartimentali in tali articolazioni dell'assistenza più prossime ai quartieri della città che avrebbe uno standard di 72 apicali e 94 unità dirigenziali semplici che assorbono anche gli uffici centrali e amministrativi. Sul fronte delle cure domiciliari e della terapia del dolore da segnalare i due Hospice previsti al San Gennaro e allo Sciuti di Scampia (ciascuno di 12 posti letto), a cui si aggiungono i 10 per pazienti in coma vegetativo (Suap). Due anche i centri clinici nelle carceri con 60 posti a Poggioreale e 90 a Secondigliano. Un'unità di assistenza ai migranti, la riabilitazione cardiologica territoriale integrata con le cardiologie ospedaliere completano l'offerta. In arrivo infine i primi concorsi in Campania per la dirigenza delle professioni sanitarie tecnico sanitarie, della riabilitazione e prevenzione salutate come una vittoria dal presidente dell'Ordine Franco Ascolese. Positive le prime impressioni dei sindacati: «C'è entusiasmo, visione e soddisfazione - avverte Lino Pietropaolo leader della Cisl medici». Parere condiviso da Ermanno Scognamiglio della Cimo Fesmed.