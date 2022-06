Asl Napoli 1 vicina a tutte le mamme: «Informarsi e tutelarsi è il primo passo per una vita in salute»

"Insieme nel Percorso nascita, Giornate dedicate alle future mamme e alle neo-mamme" rientra in una rassegna di iniziative promosse dalla direzione generale dell'ASL Napoli 1 centro, dedicate alla promozione della salute e del benessere nella donna ed in particolare nelle donne in gravidanza. Una giornata organizzata presso la Fagianeria del Bosco di Capodimonte, luogo in cui le dirette interessate potranno recarsi per ogni tipo di informazione. L'offerta consiste nel proporre dei counseling in epoca concezionale, in quanto la salute della gestante e del nascituro trova le sue basi già in epoca concezionale. A capo di questa iniziativa, Marina Tesorone, Direttrice dell'Unità operativa a tutela della salute della donna, del bambino e dell'adolescente. La dottoressa in occasione di questa giornata dedicata alla donna, ha approfondito alcuni temi legati al periodo della gravidanza, sottolineando quanto sia importante accompagnare la mamma ed il bambino nel pre, il durante ed il dopo: «Un aspetto da tenere in alta considerazione è il periodo che viene dopo la nascita, questo per promuovere l'allattamento al seno esclusivo e prolungato, considerando che il latte materno è l'alimento più completo per il nascituro».

Grazie a questa iniziativa dedicata al percorso nascita, c'è la possibilità di eseguire tutte le vaccinazioni raccomandate dal Ministero della Salute in età fertile ed è inoltre possibile aderire a dei gruppi di lavoro sul rilassamento in gravidanza, dove saranno presentate e attuate delle teniche che sono già svolte normalmente nei corsi di accompagnamento al parto-nascita ed anche dei gruppi che lavorano sul massaggio infantile. «Riteniamo però importante non sottovalutare un altro obiettivo, ovvero le giornate dedicate e calendarizzate sono un'opportunità per informare tutte le mamme sulle offerte di salute proposte dall'Asl Napoli 1 centro. Il nostro auspicio è che possano aderire tante mamme insieme ai loro bambini». A gran voce la dottoressa Tesorone ha divulgato un messaggio motivazionale rivolto principalmente alle donne del territorio. Queste giornate rappresentano una valida occasione per la popolazione, un modo per informarsi e tutelarsi al fine di proteggere la propria salute ed anche quella dei propri figli.

Per tutto il mese di giugno e le prime settimane di luglio, tutte le donne interessate potranno prendere parte a questa iniziativa, partecipando a counseling costruttivi e gruppi di interazione e socializzazione senza bisogno di prenotazione. Per tutte le informazioni, basterà accedere al sito ufficiale dell’Asl Napoli 1, dove saranno garantiti orari e corsi specifici.