Tumori, è allarme nell'Asl Napoli 2: incidenza superiore ad altre zone del Sud

Lunedì 17 Settembre 2018, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 16:22

Nell'area di competenza dell'Asl Napoli 2 Nord, corrispondente alla zona settentrionale della provincia di Napoli, «l'incidenza delle patologie oncologiche è paragonabile a quelle delle aree più industrializzate del Paese, mentre risulta superiore a quella degli altri territori del Mezzogiorno in cui sono presenti dei Registri tumori accreditati». Lo rende noto l'Asl Napoli 2 Nord, spiegando che il proprio Registro Tumori relativo agli anni 2010-2012 nelle scorse settimane è stato aggiornato con le informazioni relative all'anno 2013.«Si tratta - spiega la Asl - di un passaggio importante perché i nuovi dati hanno confermato alcune tendenze evidenziatesi nella prima triennalità e ridimensionato alcune criticità emerse dalla prima analisi fatta sui 3 anni. Tale evoluzione è da considerarsi una normale dinamica, considerato che, in base a quanto previsto dai protocolli internazionali, la piena significatività scientifica di un registro tumori si ha solo al termine del monitoraggio dei dati inerenti 5 anni di attività».Dal 2010 al 2013 «si sono registrati 18.067 nuovi casi di tumore maligno tra la popolazione residente sul territorio dell'Asl (oltre 1 milione di abitanti) che hanno interessato per il 55% uomini e per il 45% le donne».Antonio D'Amore, direttore generale della Asl Napoli 2 Nord, spiega che «il rapporto 2010-2013 ci dice che siamo in presenza di una situazione che presenta un livello di rischio intermedio. Ciò significa che da un lato dobbiamo intensificare gli sforzi per far aderire di più la popolazione agli interventi di prevenzione oncologica (screening del tumore del colon retto, del tumore della cervice uterina, del tumore della mammella), dall'altro dobbiamo affinare ancora meglio la nostra ricerca. A questo proposito già dai primi mesi del prossimo anno potremo disporre di un sistema di georeferenziazione dei dati realizzato in collaborazione con l'Università di Perugia. Basterà un click per verificare la distribuzione dei tumori sul nostro territorio».L'aggiornamento 2013 dei dati del Registro Tumori dell'ASL Napoli 2 Nord è stato inviato all'Associazione italiana Registro Tumori e agli uffici regionali che coordinano l'attività dei diversi Registri.