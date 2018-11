Asl Napoli 1, il signore degli appalti era l'amante della manager

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 23 Novembre 2018, 07:00

Una «repubblica fondata sul lavoro», che almeno all'inizio - e per un discreto periodo di tempo è stato anche una repubblica dell'amore. Di quello vero, nonostante fosse clandestino (lei a lui: «mi facevi toccare il cielo con un dito»), di quello in cui non hai bisogno di molto (lui a lei: «Ricordi bambolotta, ci bastava un cielo e una capanna»), fino a quando non si è tramutato in qualcosa d'altro. Qualcosa di stanco e di opportunistico. Ed è così che si spiega il desiderio morboso di lei per la casa, la «reggia», la «casa per me e mio figlio, la casa che mi devi comprare al Vomero, in piazza Vanvitelli». Eccoli i due presunti soci in affari, i fondatori di quella che, a dirla con Vincenzo Dell'Accio è solo una «repubblica fondata sul lavoro». Parlando con il suo socio e tutto fare, l'imprenditore la racconta in questo modo la fine della sua relazione d'amore con Loredana Di Vico, quando ormai il discorso cade solo sugli interessi economici e niente più. Occorre mantenere gli impegni, le ricorda lei, a leggere le intercettazioni telefoniche di questi ultimi mesi: «Perché di uomini come te, che approfittano e poi scappano ce ne sono a milioni», incalza la donna. Cuore distrutto. Noia e fine del sogno di amore, fino a battere con insistenza sulla casa che lui, dopo anni di cittadinanza nella «repubblica» le deve come un atto dovuto.