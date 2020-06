Asl Napoli 2, apre ad Arzano il primo centro per la cura del disturbo psichico

Apre ad Arzano il primo centro dell’Asl Napoli 2 Nord per la diagnosi, cura e riabilitazione del disturbo psichico e sociale. L’inaugurazione della struttura sanitaria residenziale terapeutica e riabilitativa che si trova al corso Salvatore D’Amato, angolo via Giovanni Serrao, avverrà martedì 23 giugno. Quaranta i posti letto della Sir, l’unica per un territorio che va da Pozzuoli ad Acerra.

LEGGI ANCHE Fase 3 a Napoli, de Magistris vede la luce: «Segnali di ripresa forte, Napoli ce la può fare»

Il complesso sanitario curerà le persone adulte con disabilità mentali medio-gravi e problemi sociali con l’obiettivo di reintegrarli nel loro contesto naturale di vita. Nel centro – in Italia sono nati sul finire degli anni 90 dopo la dismissione dei manicomi – lavoreranno in maniera integrata e multidisciplinare diverse figure professionali come psicologi, medici, operatori socio sanitari, infermieri e tecnici della riabilitazione psichiatrica.

Ultimo aggiornamento: 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA