Asl Napoli, donna aggredisce guardia giurata con il suo cane: «Non voleva attendere il turno»

Aggressione nei confronti di una guardia giurata della Securpol Puglia srl, intorno alle 11 al distretto sanitario 30 in vico Valente a Miano. Una donna con cane a guinzaglio, solo perché invitata ad aspettare il proprio turno, si è scagliata contro l’uomo della security. Solita modalità. La signora aveva mostrato fretta per entrare scavalcando la fila, ma le era stato detto più volte che non c'erano motivi validi. Subito l'aggressione, forte anche del cane a guinzaglio.

«Solo l'esperienza e la professionalità della guardia giurata - dice il presidente delle guardie giurate Giuseppe Alviti - ha evitato il peggio garantendo la normale prosecuzione dei servizi essenziali ambulatoriali e garantendo la salvaguardia dei camici bianchi».

E Anna Nesi, segretaria nazionale Associazione guardie particolari giurate, ancora una volta sottolinea «l'importanza della vigilanza privata per l aspetto della sicurezza sussidiaria e complementare chiedendo maggiori tutele giuridiche e sociali per gli operatori».