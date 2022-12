Soldi veri, forniture fantasma. Ordini di pagamento reali, di quelli che spostano milioni di euro, al netto di lavori mai visti, mai realizzati. Parliamo di manutenzione ordinaria e straordinaria in ospedali e distretti sanitari, degli allestimenti di impianti amnticendio o di impianti destinati (almeno sulla carta) ad ospitare strutture di radiologia: materia viva per le casse della Asl, ma non per gli utenti napoletani. Sono questi i punti della denuncia firmata dai vertici della Asl Napoli uno, che chiede verifiche della magistratura a carico di almeno tre dipendenti che sono stati di recente sospesi, ma anche a carico di altri sei impiegati su cui si attendono verifiche. Un caso sollevato martedì scorso a Salerno dallo stesso governatore Vincenzo De Luca, nel corso di un convegno in cui era presente il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Si parlava di reati informatici, quando il presidente della Regione ha ricordato che un caso di probabile buco informatico ed economico è stato denunciato a Napoli dai vertici dell'Asl cittadina.



Andando a scavare, alla luce di ben due esposti firmati dal manager Ciro Verdoliva, si scopre un probabile ammanco di cinque milioni e mezzo. Una vicenda su cui è logico attendersi verifiche da parte del pool reati contro la pubblica amministrazione della Procura di Napoli. Ma in cosa consistono i punti al centro delle indagini? Siamo allo scorso luglio, quando si scoprono irregolarità relative ad ordini e mandati di pagamento emessi in favore di alcune ditte, che non erano supportati da provvedimenti di formale affidamento dei lavori, né da procedure tecnico-contabili ad hoc. È come se qualcuno avesse premuto un pulsante, sbloccando un ordine di pagamento per lavori mai realizzati. Soldi in circolo, si cerca di ricostruire la traiettoria del denaro. Pagamenti privi di giustificativi, «mediante la creazione di cosiddetti documenti occasionali», costruiti a tavolino tra il 2021 e il 2022, in favore di almeno sei aziende. Verifiche in corso anche sulle singole imprese che sono finite al centro degli esposti.

APPROFONDIMENTI Benevento, finiti i vaccini antinfluenzali: ora l'incognita ordinativi Napoli, giurano i 700 nuovi infermieri: ​«Una risorsa su cui investire»

Due le ipotesi al vaglio: le aziende coinvolte nella storia degli ammanchi potrebbero non aver mai ricevuto soldi ed essere state utilizzate solo come pezza di appoggio di un ordine di pagamento; oppure, ci potrebbe essere una complicità di fondo da parte dei singoli imprenditori, all'insegna di un possibile patto clandestino pubblico-privato, tra dipendenti infedeli dell'Asl e i loro complici aziendali.



Facile capire che sotto i riflettori siano finiti alcuni dipendenti della gestione economica e finanziaria. Ma non è tutto. Conviene infatti fare un focus anche su una seconda denuncia, sempre a firma del manager Verdoliva, in cui si fa riferimento a 13 episodi definiti «anomali e allarmanti». C'è un mondo nelle carte indicate dal dirigente Asl: soldi per l'impianto anticendio al San Giovanni Bosco, per gli ospedali San Paolo e San Gennaro; soldi per lavori edili propedeutici all'installazione dell'apparecchio radiologico in un altro distretto sanitario cittadino; soldi per un'attività di manutenzione dedicata al Loreto Crispi; soldi per i bagni e la facciata ovest del distretto sanitario 25; soldi per gli impianti antincendi dei distretti sanitari 28, 26 e 29; ma anche per la tinteggiatura dell'ambulatorio all'interno del distretto sanitario 30, quello di San Pietro a Patierno, dove sono stati sbloccati anche 173mila euro per un adeguamento del'impianto antincendio, con tanto di richiesta del consulente tecnico; un andazzo simile a quello che viene denunciato a proposito dei 46mila euro per la messa in sicurezza del fabbricato di via Consolazione, sempre con richiesta di fornitura passata per gli uffici tecnici. Ma proviamo a ricostruire quanto emerge dalla denuncia trasmessa in Procura e tuttora al centro delle forze dell'ordine: al centro di tante pratiche quanto meno anomale, spicca la posizione di un geometra, che - nella veste di collaboratore tecnico della Asl Napoli uno - avrebbe assunto le vesti di Rup (responsabile unico di svariati procedimenti), accedendo al sistema contabile Sap grazie a credenziali che gli sono state assegnate.

Accessi che gli avrebbero consentito di sbloccare ordini di acquisto dove venivano indicate come fornitrici delle ditte che non sono risultate in realtà affidatarie di alcun lavoro. Morale della storia? C'è qualcuno che ha sbloccato soldi veri dietro il paravento di false forniture, che compaiono solo sulla carta. Un metodo sul quale ora si attendono verifiche investigative, nel tentativo di mettere a fuoco il perimetro delle singole responsabilità contabili e penali.