Asl Napoli, le iniziative nel nome della sicurezza dei pazienti

Si celebrerà domai la quarta Giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti (World Patient Safety Day) che coincide con la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, promossa dal Ministero della Salute. «Anche quest'anno - dice il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva - siamo presenti e aderiamo a questa iniziativa attraverso la programmazione di alcune attività che hanno lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere operatori, pazienti, familiari e caregiver per renderli parte attiva nella corretta somministrazione dei farmaci». Non a caso, visto che il tema scelto dall'OMS per quest'anno è «La sicurezza della terapia» correlata alla campagna globale «Farmaci senza danno», che si focalizza su un processo di assunzione dei farmaci più sicuro e senza danni. Tra le attività programmate dall'Asl Napoli 1 Centro c'è la realizzazione di un opuscolo sui cinque momenti chiave per la sicurezza della terapia, in cui l'azione del paziente - o di chi se ne prende cura (familiari, caregiver, badante, amici) - può ridurre notevolmente possibili rischi associati all'uso dei farmaci. L'opuscolo prevede per ogni momento terapeutico cinque domande chiave che vertono su aspetti rilevanti. Le domande sono rivolte ai pazienti e richiedono la collaborazione degli operatori per giungere ad una risposta adeguata. Inoltre, è stata prevista l'attivazione di una campagna informativa sull'importanza della tematica «farmaci senza danni», con l'allestimento di postazioni presso tutti i Distretti Sanitari di Base e i 3 Presidi Ospedalieri dotati di Pronto Soccorso. Per ogni postazione sarà presente un gruppo multiprofessionale (farmacista, infermiere) per fornire al paziente informazioni sui cinque momenti della terapia. Altra iniziativa messa in campo dalla Asl Napoli 1 Centro è la realizzazione di una pagina web dedicata ai «Farmaci senza danno», di seguito il link https://www.aslnapoli1centro.it/sicurezza-della-terapia-farmacologica in cui vengono illustrati gli elementi essenziali della campagna di sensibilizzazione e coinvolgimento di operatori e pazienti, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sul tema della sicurezza dei farmaci.

In collaborazione con Federfarma Napoli, inoltre, è stato realizzato un questionario con 15 domande relative ai 5 momenti per la sicurezza dei farmaci e indirizzato agli utenti e somministrato dalle farmacie convenzionate dell'Asl Napoli 1 Centro. Le risposte ai questionari daranno vita ad un report che evidenzierà il livello di conoscenza sulla sicurezza della terapia farmacologica assunta dal paziente. «Questa giornata - spiega il direttore sanitario Maria Corvino - aiuta a comprendere come la sicurezza dei pazienti ha per noi una priorità assoluta. Il nostro obiettivo in questo caso è quello di rendere la terapia farmacologica sicura, coinvolgendo e sensibilizzando tutti i soggetti interessati nell'affrontare tematiche legate a criticità, ed eventuali errori consequenziali alla gestione della terapia. fattori che rappresentano una delle principali cause di eventi avversi che si possono evitare nell'assistenza sanitaria al paziente».