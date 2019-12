Asl Napoli, processo flop: scatta la prescrizione per 60 imputati

C'erano primari, medici, caposala, funzionari di importanti ospedali cittadini. C'era lui, il manager Elio Scognamiglio, ritenuto responsabile di una strategia in grado di veicolare in suo favore appalti e forniture. Ipotesi destinate a rimanere tali, che non saranno falsificate da una sentenza di assoluzione, né confermate da eventuali condanne. Ipotesi su cui si è abbattuta da ieri la dichiarazione di prescrizione da parte del pm, che non ha potuto far altro che prendere atto del tempo che è passato. Aula 118, sventola bandiera bianca in un processo con oltre sessanta imputati. È stato il pm Valeria Sico (che non era titolare delle indagini, ndr) a chiudere i conti, ricordando l'avvenuta prescrizione anche per il reato più grave, vale a dire l'associazione per delinquere. Ed è proprio l'ipotesi associativa ad aver rappresentato il target investigativo numero uno in quella che fu una sorta di inchiesta terremoto, almeno per quanto riguarda equilibri e boatos interni agli uffici della Asl Napoli uno o in tanti ospedali regionali. Siamo alla fine del decennio scorso, tra il 2009 e il 2010, chiaro il ragionamento della Procura: esisterebbe un comitato d'affari in grado di condizionare le scelte in seno al Provveditorato dell'Asl, dove per altro ad essere indicata parte offesa compariva la ex responsabile dell'ufficio gare Loredana Di Vico (che è invece sotto accusa per turbativa d'asta in un altro filone processuale, ndr); ma anche in alcuni nosocomi partenopei. Stando a quanto emerso dalle indagini, veniva sistematicamente dichiarato il carattere «esclusivo» di alcune forniture, ad esempio legate al lavoro in sala operatoria o agli interventi di urgenza, per poi poter procedere con delle forniture a trattativa diretta. Ipotesi sistematicamente respinta dai diretti interessati, a partire dal manager Elio Scognamiglio (difeso dai penalisti Valerio De Martino e Flavia Grieco), per finire a tutti i medici e assistenti interessati (difesi, tra gli altri, dai penalisti Roberto Del Giudice, Rino Nungnes, Filippo Trofino). Una vicenda che fece registrare una accelerata, grazie ai sequestri messi a segno tra la fine del 2009 e il 2010. Solo molto tempo dopo, però, arriva il decreto che dispone l'apertura del dibattimento per decine di imputati: siamo nel 2017, con il rinvio a giudizio firmato dal gip del Tribunale di Napoli. Ieri, è invece toccato alla Procura tirare le somme di una istruttoria mai realmente decollata, mai entrata nel vivo. Prima sezione penale, presidente Pellecchia, il pm ha ricordato che ormai il tempo era decorso e non solo per i reati satellite ma anche per l'ipotesi associativa.



Restano sullo sfondo, secondo il ragionamento fatto dalla pubblica accusa, poche posizioni per una sola accusa di peculato, che potrebbero a questo punto essere stralciate dal filone principale. Nominati parte civile, e quanto mai interessati alla verifica dibattimentale, i rappresentanti legali della Asl Napoli uno (difeso dall'avvocato Marcello D'Ascia), dell'ospedale Monaldi (difeso dall'avvocato Raffaele Miele), della Sun (rappresentata dal penalista Ciro Nocerino), dell'ospedale Moscati di Avellino (difeso dall'avvocato Chiara De Biase). Ma quello a carico del gruppo Scognamiglio non è l'unico processo colpito dalla prescrizione. E non è un caso che proprio la riforma della prescrizione (a partire dal primo gennaio del 2020, dopo la sentenza di primo grado) resta al centro di un dibattito acceso tra forze politiche e addetti ai lavori. Una querelle che non riuscirà a dare una risposta al processo in corso, tanto per capire se gare e forniture degli ospedali erano realmente frutto di un'emergenza o solo un modo per staccare ticket in favore degli amici e sulla pelle dei contribuenti.