La Asl Napoli 1 Centro è pronta a vaccinare i profughi ucraini in arrivo a Napoli, se ne faranno richiesta. A tutti invece sarà somministrato il tampone per il covid: le tre persone giunte ieri nel Covid Center di Ponticelli sono risultate negative e per ora non hanno chiesto di vaccinarsi.

Oggi non sono previsti arrivi di nuovi profughi ma la città è pronta a gestire i flussi in avvicinamento nei prossimi giorni.