Asl Napoli 3 Sud, stop ai vaccini nel Napoletano: il frigorifero è rotto

Ieri mattina attorno alle 11 la sala laterale del complesso Bottazzi era completamente vuota. Né un bambino in attesa, né un piccolo in lacrime a lamentarsi per i dolori derivanti dalla puntura, né un genitore in ansia mentre aspettava che arrivasse il turno dedicato al proprio bambino. Eppure la stanza in questione è una di quelle maggiormente temute non solo dai più piccoli ma anche da tanti adulti, perché lì ogni giorno vengono effettuate le obbligatorie vaccinazioni per tutti i giovanissimi cittadini, spauracchio per i bambini di ogni fascia d'età. Ieri invece l'impegno più gravoso per le valide e sempre prodighe dottoresse che operano all'interno del centro vaccinale del Distretto 57 della Napoli 3 Sud è stato quello di avvisare telefonicamente i torresi già prenotati che non sarebbe stato possibile garantire l'attesa prestazione.Il motivo? Il guasto ad un frigo dove vengono tenute le scorte di vaccino prima di essere quotidianamente iniettate. Come del resto hanno confermato proprio le referenti del servizio attivo al presidio Bottazzi: «Il nostro frigo si è rotto e non è possibile dunque garantire la regolare conservazione delle scorte. In attesa che ne arrivi uno nuovo, l'unica cosa che possiamo fare è assicurare quantomeno le eventuali urgenze». Per il resto tutto rimandato, per adesso a data da destinarsi.E questo non ha fatto altro che scatenare il malcontento di quelle mamme che proprio ieri si erano tenute l'intera mattinata libera da qualsivoglia impegno e in diversi casi avevano lasciato a casa i loro figli invece di mandarli a scuola: «Possiamo capire che si possa verificare un guasto improvviso dice una di loro meno chiari invece sono i tempi di risoluzione dell'intera problematica. Perché alle nostre specifiche domande, c'è chi ha azzardato che il nuovo frigorifero e di conseguenza le nuove scorte di vaccini saranno disponibili non prima del prossimo mese di dicembre». E c'è chi tra i genitori rincara la dose: «Pare che il guasto al frigo abbia anche in particolare rese inutilizzabili quelle scorte di vaccino già presenti al Bottazzi, che a causa della mancata costante refrigerazione sono andate in malora».Sta di fatto che ieri le dottoresse di stanza al centro vaccinale di via Marconi hanno passato la giornata a scorrere le prenotazioni presenti nel loro terminale per provare a contattare i genitori di quei bambini che da oggi e per i prossimi giorni, pur dotati di regolare prenotazione (spesso rilasciata anche diversi mesi prima della temuta puntura), non potranno recarsi negli uffici del Bottazzi. In alcuni casi senza riuscirci, tanto che anche questa mattina non è escluso che qualcuno possa presentarsi al Bottazzi per consentire al figlio di effettuare la vaccinazione, per vedersi costretto a tornarsene a casa senza avere la possibilità di togliersi il pensiero.Nessuna presa di posizione ufficiale è finora arrivata dal Distretto, impegnato per provare a ridurre il più possibile i tempi per il reperimento del nuovo frigorifero e per recuperare le scorte necessarie, accorciando i disagi di una fetta di popolazione che se il problema dovesse prolungarsi potrebbe essere costretta a mettersi in fila nelle prossime settimane per assicurare al figlio quello che è un obbligo previsto dalle normative nazionali in materia.