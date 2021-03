Asporto fuori orario, pizzeria di Portici chiusa per 5 giorni

Portici – Clienti in pizzeria dopo l’orario previsto per lo stop all’asporto. Cinque giorni di chiusura per i titolari di un locale in via Cristoforo Colombo, dove i vigili hanno rilevato una trasgressione all’ordinanza firmata la scorsa settimana dal sindaco Enzo Cuomo.

Nel provvedimento veniva appunto fissato alle 21 e 30 sia lo spegnimento delle insegne luminose che lo stop all’asporto. Ma, stando a quanto emerso dal verbale degli agenti della Municipale, nella pizzeria di via Colombo la clientela in attesa di una fumante pizza era ancora li, nonostante fossero passate le 21 e 30. Una svista anche per quanto riguarda l’insegna luminosa, che a detta del proprietario, sarebbe rimasta accesa oltre l’orario consentito.

Le nuove e più rigide misure sono state decise anche alla luce delle varie segnalazioni giunte all’amministrazione. Presenze eccessive nei luoghi di ritrovo, locali con troppa fila all’esterno e altre lamentele che hanno certamente contribuito al nuovo dispositivo.

Fine settimana di controlli e multe anche su altri fronti, in particolare il porto del Granatello, dopo il piano deciso dal sindaco e dall’assessore Maurizio Capozzo. Pattuglie della Municipale e auto di polizia e carabinieri hanno sostato per diverse ore nelle aree più caotiche del territorio, funzionando come deterrente contro gli assembramenti. Attualmente il numero di positivi in città non ha subito alterazioni significative rispetto alle scorse settimane, merito probabilmente anche della forte pressione esercitata nell’ambito della prevenzione e del controllo.

