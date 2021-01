Asporto dopo le 18, chiusi un bar e una cornetteria tra ​Afragola e Casoria

È incessante l’impegno dei carabinieri della compagnia di Casoria nel controllo del territorio per le strade di Afragola e Casoria. I militari dell’Arma – su disposizione del comando provinciale di Napoli – stanno garantendo in questi giorni una presenza ancor più costante sul territorio del comune partenopeo: 110 persone identificate e 58 veicoli controllati, due titolari di altrettante attività commerciali -un bar e una cornetteria - sono stati sanzionati secondo le normative anti-contagio. Nonostante il divieto imposto dalle recenti normative, esercitavano il servizio di asporto dopo le 18. I carabinieri hanno chiuso per cinque giorni le attività sanzionate.

Durante le operazioni due assuntori di sostanza stupefacente sono stati segnalati alla prefettura e quattro abitazioni sono state perquisite. I servizi continueranno nei prossimi giorni.



