Antonio, Luca, Vincenzo ed Eugenio hanno tutti meno di 18 anni, e sono impegnati in un’arrampicata piuttosto delicata. Il primo regge con la mano destra la ringhiera rossa di un balcone con vista Vesuvio, in una Posillipo sempre così bella da fare invidia anche a sé stessa.

«Statt’ accort’, che dopo lo faccio pure io», gli grida Vincenzo. Antonio, sentendo il compagno, ha una lieve esitazione. Quindi fa un bel respiro. Poi lascia la presa per un attimo si volta. Respira di nuovo, prende coraggio e si tuffa da molti, troppi metri. Per fortuna fila tutto liscio, ma le cose sarebbero potute anche andare diversamente. Ai piedi di Antonio e degli altri minorenni che continuano a lanciarsi nel vuoto, ci sono migliaia di persone in spiaggia. Siamo alle Monache, in uno dei pezzi di spiaggia libera più grandi della città. Insomma, l’ultimo weekend di maggio è stato anche quello dell’invasione dei bagnanti in quelle fette di sabbia posillipine che, a partire «dai primi di giugno», probabilmente già dal prossimo fine settimana, saranno ad accessi contingentati (450 bagnanti alle Monache e altri 50 dall’altro versante di Palazzo Donn’Anna).

APPROFONDIMENTI Spiagge, il Comune avverte: «Nuova app: si cambia» Napoli, l’estate dei tuffi proibiti da Posillipo a Bagnoli

Le limitazioni sulle spiagge partenopee iniziarono ai tempi dell’emergenza sanitaria, poi l’amministrazione Manfredi le ha confermate negli anni. Manca ancora una firma, per il provvedimento, ma i dettagli per la convenzione con i lidi della zona verranno definiti in queste ore. A farlo sapere è l’assessore di Palazzo San Giacomo con delega al Mare, Edoardo Cosenza. Altra novità, rispetto all’estate 2023 - come anticipato da Il Mattino il mese scorso - riguarda l’efficientamento della App per le prenotazioni online: se chi ha prenotato non si presenta per la tintarella, il posto si libererà in automatico. Non si creerà, insomma, il paradosso di 12 mesi fa: la spiaggia era spesso virtualmente sold-out, ma semideserta nella realtà dei fatti.

Un mare di bagnanti al mare. L’ultimo weekend di maggio ha portato un clima già pienamente estivo. E i bagnanti hanno risposto presente, per il primo - e forse unico - “liberi tutti” in spiaggia a Posillipo. Migliaia di napoletani e tanti turisti, ieri, sono corsi incontro alla prima domenica in spiaggia del 2024. L’umore, per molti, è stato quello della festa prima delle restrizioni. In spiaggia, alle Monache, per esempio, Stefania prende il sole da sola e dice subito: «Ne ho approfittato oggi, a venire qua, perché a quanto ho capito anche questa estate ci sarà il numero chiuso qui alle Monache».

Tanti, insomma, non sono d’accordo con la limitazione del numero di bagnanti, che salvo imprevisti diventerà ufficiale nelle prossime ore. Ma il mondo è vario e c'è chi la pensa diversamente: «Devo dire che per motivi di sicurezza è utile mettere un freno al numero di persone che vengono qui - argomenta Luigi - Ricordo che, dopo il Covid, ci furono delle risse scoppiate proprio qui nella spiaggia libera delle Monache. Fu per questo che venne introdotto il sistema delle prenotazioni». Mare libero contro mare limitato: le fazioni sono delineate, come nelle estati degli anni scorsi. E anche ieri sono tornati in campo gli attivisti di “Mare libero” per accedere a Riva Fiorita, il cui passaggio non è mai stato ristemato.

Sorrisi e tuffi pericolosi, festa e calca, nella domenica posillipina. La giusta misura tra libertà e caos è sempre difficile da individuare. In questo contesto, sulla spiaggia «sono arrivati i carabinieri». A chiamarli sono stati i residenti dei balconi presi d’assalto dai giovanissimi tuffatori. La vicenda è stata segnalata ieri pomeriggio anche dal deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Borrelli e dal consigliere della prima Municipalità Lorenzo Pascucci: «I cittadini, dopo aver filmato le scene di ieri, ci hanno contattato dicendo di essere stanchi di subire le continue effrazioni di chi irrompe nelle loro case per tuffarsi – dicono - Chiediamo che venga immediatamente attivato il servizio di Polizia turistica per presidiare i litorali napoletani. Questi incoscienti vanno fermati, non possiamo assistere a tutto questo senza che si muova un dito. Queste persone mettono a repentaglio la loro sicurezza e quella degli altri, senza considerare il reato di violazione di proprietà privata. Questi atteggiamenti pericolosi non possono restare impuniti. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole e garantire sicurezza ai residenti e ai bagnanti che vorrebbero solo passare una giornata in serenità non in balia di teppisti e incivili. Bene l’arrivo dei Carabinieri dopo le chiamate dei residenti, ma non basta, serve un presidio fisso almeno nei weekend».

Ricapitoliamo la situazione e le regole, spiaggia per spiaggia. Va sottolineato che le limitazioni degli accessi valgono unicamente per le fette di sabbia posillipine intorno a Palazzo Donn’Anna, più la Gaiola. A Mappatella Beach, ieri piena di bagnanti, non ci sarà nessun numero chiuso. Altro discorso va fatto per le sabbie di Bagnoli-Coroglio e di San Giovanni a Teduccio, entrambe teoricamente non balneabili ma sistematicamente frequentate da famiglie di napoletani. Niente limitazioni anche a Marechiaro, che nelle ultime due estati, è stata purtroppo teatro di accoltellamenti tra minorenni.

Resta una cronica carenza di mare, a Napoli, per una metropoli dal boom turistico stabile e che conta circa 2 milioni di abitanti (provincia inclusa), ma va detto la convenzione che limiterà gli accessi riguarda, in pratica, solo le fette di sabbia adiacenti ai Lidi Ideal, Bagno Elena e Sirena. Come 12 mesi fa, a gestire gli ingressi dei bagnanti saranno, salvo imprevisti last-minute, le tre strutture balneari appena citate. «Partiremo ai primi di giugno, con le nuove regole - spiega Mario Morra di Bagno Elena - Ci sono delle novità rispetto all’anno scorso, che riguardano un miglioramento nel sistema delle prenotazioni, che saranno efficientate. L’anno scorso avevamo fornito 54 mila servizi di ingresso nella stagione estiva».

Come abbiamo accennato sopra, al momento la limitazione degli accessi non è ancora stata ufficializzata, per l’estate 2024. Ma l’intenzione della giunta è chiara: «Non chiudere è impossibile, per motivi di sicurezza», spiega l’assessore Cosenza. Nella sostanza, però, mancano ancora gli ultimi dettagli per mettere nero su bianco le nuove regole e le relative restrizioni degli accessi. A spiegarlo è proprio Cosenza: «Gli accordi con i balneari sono pronti e dovranno essere firmati dall’Autorità Portuale - dice - Il Sirena al momento non dovrebbe ancora aver firmato. Dopo un ragionamento portato avanti con tutti gli interessati, abbiamo aumentato di poco il numero dei posti disponibili, fino a 500.

La App consentirà quest’anno di efficientare le prenotazioni online: se chi ha prenotato non si presenta, il posto si libererà in automatico. Così per tutto il giorno ci sarà sempre la massima capienza. In altre spiagge, dove la sicurezza è totale, non ci sarà nessuna limitazione. Qualcuno chiede di non limitare gli accessi, ma non farlo è impossibile: nei dintorni di Palazzo Donn’Anna non c’è una chiara via d’uscita, ed è pericoloso. Oggi pomeriggio, in ogni caso, faremo un punto della situazione».